Для повышения устойчивости обороны

Вооруженные силы России на малоильиновском направлении заняли рубеж Берховского водохранилища с учетом выгодных условий.

Эта позиция важна с целью повышения устойчивости обороны, в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Рубеж взят подразделениями "Южной" группировки российских войск.

Кроме того, российские военные отразили атаки противника. В частности, речь идет о 4-й и 200-й мотострелковых бригадах, экипажах армейской авиации и другие подразделения войск ВС России.

За сутки уничтожены более 540 украинских военнослужащих, восемь танков, а также более 20 единиц другой бронетехники.

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