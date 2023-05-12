Путин обсудил с Совбезом работу в международных организациях

Этот вопрос представляет "особый интерес в условиях сегодняшнего дня"

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Совещание прошло по видеосвязи. Тема встречи – участие России в "некоторых международных организациях". С докладом выступил глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.

"Предлагаю сегодня обсудить нашу работу в некоторых международных организациях, которые представляют для нас особый интерес в условиях сегодняшнего дня", - передает слова президента пресс-служба Кремля.

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