ЕС предложил остановить поставки нефти из России по "Дружбе" в ФРГ и Польшу

Брюссель пытается расширить антироссийские санкции

В Евросоюзе предлагают приостановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы из Брюсселя.

В них отмечается, что, несмотря на ранее введенные Евросоюзом санкции, у ФРГ и Польши сохранялась возможность получать нефть через северный участок трубопровода "Дружба". Это исключение было предусмотрено при введении рестрикций против российского нефтяного экспорта в июне 2022 года.

Теперь Брюссель предлагает отменить это исключение, сохранив при этом возможность поставок нефти по южному участку "Дружбы" в Венгрию, Словакию и Чехию.

Представители стран ЕС обсудили накануне очередной пакет ограничений в отношении России. Они направлены на то, чтобы предотвратить обход уже действующих мер. В частности, речь идет о запрете для судов, которые перевозят российскую нефть, заходить в европейские порты.

Однако западные санкции не могут подорвать российский топливно-сырьевой экспорт. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что в Москве уверены в востребованности своих ресурсов в мире. В частности, одними из крупных потребителей является Китай. В 2022 году Россия нарастила поставки нефти в КНР на 8%, а по углю прирост оказался еще больше, отметил политик.

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