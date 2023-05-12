Минпромторг опроверг уход Decathlon из России

Французская компания продолжает работать в стране

Французский производитель и продавец товаров для спорта и отдыха Decathlon пока не заявлял о намерении свернуть или продать бизнес в России. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Представитель Минпромторга уточнил, что компания продолжает оплачивать аренду и платить зарплату сотрудникам, несмотря на информацию о продаже нескольких магазинов, сообщает ТАСС.

После начала Россией спецоперации на Украине и введения рядом стран Запада антироссийских санкций ряд зарубежных компаний принял решение сократить свое присутствие в России или полностью покинуть российский рынок.

Эксперты еще летом 2022 года предупреждали иностранный бизнес о грандиозных убытках в случае ухода из России. Так, французская компания Decathlon рискует лишиться до 150-170 млн долларов при решении покинуть российский рынок.

При этом исследование Commonwealth Partnership (CMWP) показало, что только 25% брендов, заявивших об изменении статуса в 2022 году, на самом деле покинули российский рынок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"