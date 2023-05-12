ФСБ задержала крымчанина за передачу видео с военной техникой

Мужчине грозит пожизненное

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Крыма, передававшего украинским силовикам видео с российской военной техникой.

Как стало известно, 34-летний мужчина скинул в чат-бот украинского telegram-канала видеозаписи перемещения российской военной техники в зону проведения специальной военной операции.

Полученную от крымчанина информацию украинские спецслужбы использовали для нанесения ракетных ударов.

Мужчина арестован. На него заведено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Крымчанину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"