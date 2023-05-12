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Путин поручил принять меры по снижению оттока населения из России

15:02
  • пятница
  • 12 мая 2023

Внесены коррективы в Концепцию государственной миграционной политики

В Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы вносится пункт, связанный с "увеличением миграционного оттока населения Российской Федерации за рубеж" в 2022 году. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале нормативно-правовых актов, миграционный отток населения за рубеж возрос в 2022 году из-за изменившихся социально-экономических условий. Это требует формирования привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала.

Наряду с этим поправки предусматривают формирование условий для возвращения домой жителей новых российских регионов, которые вынуждены были уехать из-за боевых действий.

В феврале спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявлял, что из россиян, которые покинули страну после начала спецоперации, более 60% вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где трудились раньше. При этом политик подчеркнул, что если "кто-то оттуда льет грязь на нашу страну, на государство, оскорбляя людей, военных, конечно, надо за это наказывать, это недопустимо".

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