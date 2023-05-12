Путин подписал указ об эксперименте в высшем образовании

Россия формирует собственную суверенную образовательную систему

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране пилотного проекта по изменению уровней высшего образования. Документ опубликован в пятницу, 12 мая.

Реализация этого пилотного проекта будет производиться в следующих, 2023/2024-м и 2025/26-м, учебных годах.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что работу по формированию суверенной образовательной системы будут вести на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов. К общероссийским стандартам в ближайшие годы будет приведена образовательная инфраструктура новых регионов страны.

Министр высшего образования и науки России Валерий Фальков уточнял, что в 2023 году никаких кардинальных изменений в образовательной системе не предвидится, в том числе в отношении единого государственного экзамена (ЕГЭ).

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