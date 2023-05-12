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Турецкая оппозиция нашла "доказательства" вмешательства России в выборы

15:30
  • пятница
  • 12 мая 2023

В Кремле заметили, что авторы подобных слухов - лжецы

Турецкая оппозиция заявила, что, якобы, нашла доказательства вмешательства России в президентские выборы. С таким заявлением выступил в преддверии голосования, намеченного на 14 мая, главный соперник Эрдогана - Кемаль Кылычдароглу. Он утверждает, что обладает доказательствами причастности российской стороны к распространению недостоверной информации о кандидатах.

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"Мы считаем неприемлемым вмешательство другой страны в избирательный процесс в Турции в интересах какой-либо политической партии", - сказал политик в интервью Reuters.

Днем ранее Кылычдароглу разместил в Twitter пост на русском языке, в котором призвал Москву не вмешиваться в президентские и парламентские выборы в Турции. Он заявил о неких "монтажах, заговорах и записях", за которыми якобы стоит Россия. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания турецкого оппозиционера, подчеркнул: такие данные распространяют лжецы, передает ТАСС.

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