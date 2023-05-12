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В Литве решили переименовать Калининград по примеру Польши

15:42
  • пятница
  • 12 мая 2023

В России смеются над подобными действиями западных политиков

Несколько депутатов литовского Сейма выступили с инициативой о переименовании Калининграда, как это ранее сделали в Польше.
Власти Польши переименовали Калининград

Парламентарии обратились в государственную комиссию по литовскому языку и предложили дать российскому городу название Караляучус.

Власти Калининграда, комментируя эту инициативу литовских депутатов, отметили, что политики пытаются "оседлать медиатренд из Польши", сообщает РИА Новости.

Ранее власти Польши официально переименовали российский Калининград в Крулевец, а Калининградскую область — в Крулевецкую область. Такую рекомендацию дала Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши. В документе сказано, что проводимая Россией спецоперация на Украине показала, что нужно "по-другому взглянуть на вопрос о навязанных названиях".

В России это решение Варшавы вызвало насмешливую реакцию. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил в ответ переименовать Польшу в Царство Польское.

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