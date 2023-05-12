ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Euractiv: ЕС и США разошлись в оценке потерь ВСУ

15:56
  • пятница
  • 12 мая 2023

Официальный Киев воздерживается от публикации таких данных

Евросоюз оценивает потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе российской спецоперации в 15 тысяч человек убитыми. Об этом в пятницу, 12 мая, пишет Euractiv со ссылкой на документ дипломатической службы.

Минобороны представило свежие данные о потерях ВСУ
Озвучены ежедневные потери ВСУ в Артемовске

В США при этом дают другую оценку — 17,5 тысячи убитых украинских солдат.

Киев пока не давал комментариев относительно таких публикаций, при этом ранее украинские власти высказывали недовольство тем, что в Брюсселе озвучили данные о потерях ВСУ.

30 ноября 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о 100 тысячах погибших украинских военных. Однако позже из ее заявления – как из письменной, так и из видеоверсии — полностью удалили абзац о числе погибших и раненых.

В декабре советник главы офиса Украины Михаил Подоляк заявил, что за девять месяцев военных действий на Украине потери Вооруженных сил страны составили до 13 тысяч человек погибшими.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.