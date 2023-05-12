Euractiv: ЕС и США разошлись в оценке потерь ВСУ

Официальный Киев воздерживается от публикации таких данных

Евросоюз оценивает потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе российской спецоперации в 15 тысяч человек убитыми. Об этом в пятницу, 12 мая, пишет Euractiv со ссылкой на документ дипломатической службы.

В США при этом дают другую оценку — 17,5 тысячи убитых украинских солдат.

Киев пока не давал комментариев относительно таких публикаций, при этом ранее украинские власти высказывали недовольство тем, что в Брюсселе озвучили данные о потерях ВСУ.

30 ноября 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о 100 тысячах погибших украинских военных. Однако позже из ее заявления – как из письменной, так и из видеоверсии — полностью удалили абзац о числе погибших и раненых.

В декабре советник главы офиса Украины Михаил Подоляк заявил, что за девять месяцев военных действий на Украине потери Вооруженных сил страны составили до 13 тысяч человек погибшими.

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