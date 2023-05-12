Два российских ракетоносца 13 часов летали над Чукотским морем

Ту-95МС сопровождали истребители

Плановый полет пары российских Ту-95МС над Чукотским морем длился 13 часов. В процессе выполнения задания ракетоносцы заправились в воздухе, сообщили в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны подчеркивают, что все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики дальней авиации регулярно выполняют задания над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. На сей раз пару Ту-95МС сопровождали экипажи МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, приводит сообщение военного ведомства ТАСС.

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