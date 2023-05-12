Ущерб самим себе: Европа стала уставать от Украины

Западные эксперты признают: санкции, прежде всего, вредят самой Европе

Евросоюз предложил официально остановить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу в рамках дальнейших санкционных мер в отношении России, сообщает агентство Bloomberg. При этом сами даже самые ярые сторонники экономической войны против Москвы признают, что наносят, в первую очередь, ущерб самим себе. В Польше подсчитали - из-за отказа от российской нефти страна теряет 27 миллионов евро в день. На этом фоне в Европе всё больше устают от Украины, в том числе от многочисленных выступлений и обращений президента Зеленского.

Случилось, кажется, невообразимое. Зеленскому опять отказали. На этот раз представители конкурса "Евровидения", перед финалом которого украинский гарант собирался зачитать очередное обращение. Однако не вышло. Впрочем, на Банковой не особенно расстроились, имея в запасе другие варианты. В частности, встречу с премьер-министром Италии. А также беседу с Папой Римским, которую анонсируют на эту субботу.

По данным источников западных СМИ, этот "молниеносный визит в Рим" Киеву пришлось буквально выпрашивать, что, в общем-то, в украинском стиле. Достаточно вспомнить мольбы о членстве в НАТО, которые и по сей день не прекращаются. Впрочем, и Запад эту тему не отпускает, подкармливая украинское руководство расплывчатыми обещаниями. Очередная надежда связана с предстоящим саммитом альянса в Вильнюсе, где, по словам президента Литвы, будет обсуждаться вопрос вступления Украины в альянс.

"Это не значит, что будут какие-либо решения о членстве, но нужно предпринять шаги, чтобы послать Киеву четкий сигнал: мы приложим необходимые усилия, чтобы Украина была как можно ближе к НАТО", - отметил Гитанас Науседа.

Польский сенат даже утвердил резолюцию с призывом к ускоренному приему Украины в альянс. Попутно местные власти всеми силами пытаются заблокировать работу российских дипломатов. На днях в польских банках были заморожены счета российского диппредставительства, что, разумеется, вынудило Москву действовать зеркально.

Не унимается Европа и в вопросе, касающемся санкций. На подходе очередной, 11-й по счёту пакет. При этом уже сегодня стало известно, что все страны ЕС, сообщает "Блумберг", поддержали идею запрета экспорта российской нефти по трубопроводу "Дружба". Изначально было сделано исключение для Венгрии, Словакии, Польши и Германию. Теперь же две последние страны хотят из этого списка исключить. Хотя, кажется, уже все западные эксперты признают: санкции, прежде всего, вредят самой Европе.

"В то время, как Запад стремился к экономической войне с Москвой, остальной мир этого не хотел. Когда её продажи топлива в Европу сократились, Россия быстро нарастила экспорт в Азию. Более того, часть российской нефти, поставляемой в Индию, начала вновь "просачиваться" в ЕС, и число перевозок очищенного чёрного золота через Суэцкий канал лишь увеличилось", - пишут СМИ.

Теперь же мудрые европолитики, стараясь угодить Вашингтону, планируют начать портить отношения еще и с Китаем, что аукнется экономике ЕС еще большими потерями. При этом глава евродипломатии Боррель, противореча себе, заявил, что Европа готова взаимодействовать с Китаем по вопросу мира на Украине. На днях спецпредставитель Пекина по данному вопросу должен посетить Россию, Украину, Польшу, Францию и Германию. На этом фоне западные СМИ заявили, что Лондон уже передал ВСУ ракеты большой дальности.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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