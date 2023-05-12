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Телеведущая Марина Ким посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

16:19
  • пятница
  • 12 мая 2023

Она отметила комфортные условия на пункте отбора

Телеведущая Марина Ким отметила отличную организацию работы столичного пункта отбора контрактников, который расположен на улице Яблочкова в столице.

"Сегодня я была в пункте отбора контрактников. Я вижу, что город постарался обеспечить заботой тех людей, которые проявили желание защитить Родину. Это очень приятно, все грамотно, толково организовано, человек попадает, как в МФЦ, сразу в сферу, где может за два-три часа пройти медкомиссию, заполнить анкету, пройти психологический тест, и получить решение годен, и подписать контракт с российской армией. Желание правильное, благородное, очень приятно, что здесь по-человечески к людям относятся. Обеспечено так, чтобы военные занимались своим делом – отбором профессиональным. Много волонтеров, которые помогают, навигация – все сделано по-человечески, это очень приятно. И увидела много людей, правильных крутых мужиков, пацанов, которые не боятся, которые знают, что в трудный момент надо родине подставить плечо. Думаю, многих из них уже увижу в зоне СВО, когда буду снимать свой следующий репортаж", – сказала она.

Информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) реализован сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

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Телеведущая Марина Ким
Телеведущая Марина Ким
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