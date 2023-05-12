Телеведущая Марина Ким посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Она отметила комфортные условия на пункте отбора

Телеведущая Марина Ким отметила отличную организацию работы столичного пункта отбора контрактников, который расположен на улице Яблочкова в столице.

"Сегодня я была в пункте отбора контрактников. Я вижу, что город постарался обеспечить заботой тех людей, которые проявили желание защитить Родину. Это очень приятно, все грамотно, толково организовано, человек попадает, как в МФЦ, сразу в сферу, где может за два-три часа пройти медкомиссию, заполнить анкету, пройти психологический тест, и получить решение годен, и подписать контракт с российской армией. Желание правильное, благородное, очень приятно, что здесь по-человечески к людям относятся. Обеспечено так, чтобы военные занимались своим делом – отбором профессиональным. Много волонтеров, которые помогают, навигация – все сделано по-человечески, это очень приятно. И увидела много людей, правильных крутых мужиков, пацанов, которые не боятся, которые знают, что в трудный момент надо родине подставить плечо. Думаю, многих из них уже увижу в зоне СВО, когда буду снимать свой следующий репортаж", – сказала она.

Информацию об условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) реализован сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

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