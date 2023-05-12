Бельгия решила передать Украине замороженные российские активы

Речь идет о сумме в 92 миллиона евро

Бельгийское правительство решило передать Украине 92 миллионов евро из замороженных российских активов. Эта сумма была получена Брюсселем в виде налогов.

Как сообщает Reuters, часть названной суммы пойдет на закупку бронетехники, оружия и боеприпасов. Половину потратят на оказание гуманитарной помощи и "укрепление дипломатического присутствия Бельгии в республике".

Днем ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных активов российских граждан и компаний из санкционных списков ЕС. На начало мая она составила более 24 миллиардов евро. Как заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, имущество и денежные средства подсанкционных лиц и организаций только заморожены, но не изъяты и не конфискованы.

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