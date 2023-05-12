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Покушение на замминистра строительства совершено в Мелитополе

17:08
  • пятница
  • 12 мая 2023

Чиновник госпитализирован

Исполняющий обязанности замминистра строительства Запорожской области ранен в результате взрыва самодельной бомбы в Мелитополе. Чиновник госпитализирован, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК.

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"Расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом и. о. заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.

Самодельное взрывное устройство было заложено 12 мая в мусорной урне у подъезда многоквартирного дома в Мелитополе. Бомбу привели в действие, когда и. о. замминистра выходил из подъезда. Сейчас проводятся судебные экспертизы, следователи допрашивают очевидцев происшествия, передает ТАСС.

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