Запад подталкивает Украину к контрнаступлению

В Киеве объявили, что контрнаступление откладывается по техническим причинам

На этой неделе западные друзья Украины каждый день чуть ли не пинками выталкивали ВСУ в контрнаступление. Киевскому режиму все время напоминают сколько, каких и на какую сумму ему поставили разных вооружений и ясно дают понять - пора бы и в бой. Но пока со стороны Зеленского и команды все как-то больше ограничивается разговорами и обещаниями. На деле же ВСУ ежедневно теряют сотни своих людей и лишь продолжают обстреливать мирные города Донбасса.

Дорога к Артемовску – кладбище украинской техники. В самом городе под контролем ВСУ остается лишь тонкая полоска городской застройки. Бои ведутся за каждое здание.

Отступая, украинцы взрывают дома, сожгли Благовещенский храм, а еще уничтожают своих соратников, которые попали в плен к русским штурмовикам. В Киеве явно собирались обвинить в гибели пленных наши войска, но чудом никто не погиб.

Штурмовые подразделения выдавливают противника из города. ВСУ контратакуют на флангах, в пригородах Артемовска ожесточенные боестолкновения. Натиск врага сдерживает артиллерия и авиация.

ВСУ наносят удары не только в районе Артёмовска. Обстреляли Горловку, там же попытались атаковать Майорск. Идут локальные бои под Угледаром и на Запорожском фронте. Украина по сути уже перешла в обещанное наступление - сейчас небольшие группы прощупывают нашу оборону по всему фронту. Но пока без значимого успеха. Поэтому и заявления всё скромнее. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов даже попросил не использовать слово "контрнаступление", якобы и план еще не утвержден.

Зеленский и вовсе объявил, что контрнаступление откладывается по техническим причинам. Мол, вооружения еще маловато. Тут и открытая просьба об очередных поставках, и попытка ввести в заблуждение наши войска.

"С тем, что у нас есть, мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы бы потеряли много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", - сказал Зеленский.

На западе недоумевают! В Лондоне заявили, что предоставили крылатые ракеты Storm Shadow, о которых так мечтали в Киеве. Дальность полета более 500 километров. Танки Challenger тоже переданы, подтвердили в минобороны Британии. По данным американского агентства Bloomberg, Украина с декабря получила более 200 танков и 300 боевых машин пехоты. По мнению Вашингтона, оружия в достатке, войска обучены.

"Как я уже неоднократно говорил, речь идет не только о вооружениях, но также об обучении. И Великобритания принимает в этом значительное участие. В том, чтобы Украина могла обслуживать поставленные нами системы. И очень важно, конечно же, чтобы у них были верные планы. По моим собственным оценкам, у них есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

И это еще не все. В США анонсировали очередной пакет военной помощи более чем на миллиард долларов. Речь про дополнительные боеприпасы и средства ПВО. Украина уже получила натовские зенитно-ракетные комплексы "Патриот". Их представляли как панацею от российских ракет. На этой неделе даже заявили, что якобы сбили наш гиперзвуковой "Кинжал". Информацию подтвердили в Пентагоне. А Виталий Кличко даже показал обломки и дал интервью на немецком, видимо, чтобы не запутаться в украинской мове.

Правда, вместо "Кинжала" в руках мэра Киева оказалась бетонобойная авиационная бомба без ракетной части. Разница видна невооруженным глазом. Диаметр российской ракеты метр, длина – более 7. Политик явно ошибся с размерами, как и ранее Зеленский на видео с якобы сбитым беспилотником "Герань". Очередной украинский фейк уже высмеяли пользователи соцсетей.

Высокопоставленный источник в российском Минобороны оценил заявления Киева и Пентагона как очередную попытку выдать желаемое за действительное. Американский Patriot физически не мог сбить "Кинжал" - скорость полета ракеты превышает предельные боевые режимы зенитного комплекса. Максимальная скорость нашего гиперзвукового оружия – 10 махов или 12 000 км/ч. Ракета "Пэтриот" в два раза медленнее – максимум 5 махов. Американский комплекс, конечно, может засечь цель на дистанции в 120 километров. Зона поражения 80. Но для "Кинжала" это менее 30 секунд полета. Даже если взять идеальные условия, в которых "Пэтриот" уже на боевом дежурстве, минимальное время реагирования – 15 секунд. Но этого не хватит, чтобы вычислить алгоритм полета ракеты. Тем более, что на последнем участке "Кинжал" совершает противоракетный маневр. Заходит на цель практически вертикально, что исключает возможность поражения.

Новейшее российское высокоточное оружие и беспилотники постоянно наносят удары по пунктам временной дислокации резервов противника и складам боеприпасов. Против массированных ударов западные ПВО бессильны.

ВСУ в ответ продолжают ожесточенно обстреливать прифронтовые районы. Бьют по гражданской инфраструктуре и жилым домам. В Запорожской области приняли решение о временном перемещении людей в безопасные районы. Только за 4 дня в Бердянск вывезли порядка 12 тысяч человек. Их размещают на базах отдыха и обеспечивают трехразовое питание. Главное – сохранить человеческие жизни.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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