"Дни доллара сочтены": американская валюта превращается в изгоя

Доверие к доллару подорвано

Глава центрального банка Ирана на неделе назвал отказ от доллара стратегической политикой страны. Ранее Аргентина заявила, что будет оплачивать китайский импорт не в американской валюте, а в юанях. Уменьшить зависимость от доллара стремятся Индия и Бразилия. То, что в мире действительно наблюдается постепенный отказ от американских денег, признала и директор МВФ Кристалина Георгиева. И хотя американцы усиленно отрицают ползучую дедолларизацию, факт остается фактом - последние политические шаги Вашингтона на мировых экономических рынках максимально подорвали доверие к американской валюте. Так что в случае с отказом от доллара правильно уже говорить не если, а когда.

Публичное заявление о том, что доллар превращается в изгоя, глава Международного валютного фонда, кажется, оттягивала до последнего. И на экономической конференции в Вашингтоне Кристалина Георгиева лишь подтвердила прогнозы влиятельных инвесторов и предпринимателей-мультимиллиардеров, что некогда самую стабильную и надёжную валюту скоро лишат статуса "мировой", а значит и лишат Америку права использовать доллар как оружие.

"Доллар – это мёртвый инструмент, его жизнь поддерживается искусственно. Ещё и санкции на международном уровне привели к сокращению спроса на долговые обязательства, выраженные в долларах. Мы также видим, что всё больше страны торгуют в других валютах", - отметил американский инвестор-миллиардер Рэй Далио.

Отвращение к доллару растёт ещё и потому, что сами Штаты буквально в ближайшие месяцы могут оказаться в глубоком экономическом кризисе. И вот чтобы не пострадать от ударной волны, все остальные страны спешат прейти на расчёты в своих национальных валютах - даже так называемые европейские партнёры. Кстати, о том, что всему миру придётся страдать вместе с Америкой, сообщил лично Байден:

"Наша экономика скатится в рецессию, нашей репутации в мире будет нанесен чрезвычайный ущерб. Если у нас случится дефолт по нашему долгу, то проблемы будут у всего мира".

Вот так, пугая весь мир, Байден пытается сторговаться со своими противниками-республиканцами об очередном повышение государственного долга, который приближается к 32 триллионам долларов, и который Америка скоро просто не сможет обслуживать. То есть не сможет выплачивать проценты своим кредиторам. В общем, прямо сейчас Вашингтон оказался в тупике, выйти из которого не получится, даже если печатный станок будет работать круглосуточно. Поэтому республиканцы и призывают президента урезать расходы, причём не только внутренние, но и внешние – например, прекратить спонсировать Украину.

А пока Байден почти 100 дней бегал от республиканцев, экономисты успели объявить, когда именно Америка окажется в рецессии. Один из влиятельных инвесторов Уолл-стрит даже поклялся своей репутацией, что его прогноз сбудется.

"К лету начнётся рецессия. Так что это самоё тяжёлое время, которое у меня когда-либо было. Я никогда не прогнозировал рецессию так далеко вперёд. Так что это может стать концом моей карьеры", - заявил Эдвард Хайман.

Пока же Америка готовится к самому страшному экономическому кризису за всю историю, все остальные страны разрабатывают план по отказу от доллара. Называя этот шаг переломным для мироустройства.

"Доллар повторяет судьбу британского фунта - когда после Второй мировой войны Британия была перегружена долгами", - отметил Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Причём, тенденция к отказу от доллара наблюдается уже не первый год, единственная проблема заключается в том, что американская валюта так глубоко проникла в экономики всех стран, что перейти на альтернативу за один день – просто невозможно. Но, о том, что мир всё же будет вынужден это сделать, например, российский президент говорил неоднократно.

Мировые экономисты согласны, что отказаться от доллара действительно возможно, только необходимо, чтобы с новой системой согласилось большинство стран. Но главное – не понятно, как на новый экономический порядок будет реагировать Америка.

"В прошлом США, на самом деле, начинали войны с такими странами как Ирак, Ливия, которые угрожали гегемонии американского доллара. Я бы сказала – последствия были не очень хорошие. Но есть факт, что США оказались неспособными выиграть эти войны", - говорит Радика Десаи, профессор Университета Манитобы.

То, что Америка будет бороться за сохранение доллара как мировой валюты, понятно уже сейчас. Из вашингтонского болота активно стали выкрикивать, что найти альтернативу доллару просто нереально, и даже призывают своего главного экономического врага - Китай – оставить попытки занять место Америки.

"Китайский лидер Си Цзиньпин хочет, чтобы его страна заменила США в качестве мировой сверхдержавы. Последние сделки с Францией, Саудовской Аравией были заключены в юанях, а не долларах. Китай оказывает давление на другие страны, чтобы, когда это возможно, расчёты производились в юанях. Но Пекин вводит строгий контроль за движением капитала – а это проклятие для глобальных трейдеров", - отметил Стив Форбс, главный редактор журнала Forbes USA.

Впрочем, на промежуточном этапе отказа от доллара можно пользоваться и проверенными эффективными методами расчётов. "Можно использовать бартер, можно использовать нефть, золото и реальные активы для расчётов. Но для того, чтобы перезапустить торговлю, придётся использовать национальную валюту, придётся балансировать тот самый торговый баланс между странами", - отметил Александр Лосев.

"Дни доллара сочтены. Не важно, что будет вместо доллара. Это могут быть двусторонние региональные соглашения, потому что универсальное соглашение невозможно, если США не будут сотрудничать с западными странами", - говорит Радика Десаи.

Индия, Китай сам по себе и вместе с БРИКС, а также Турция уже предлагают варианты резервных расчётов. И теперь главное, чтобы в поисках новой мировой валюты мир не раскололся ещё больше.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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