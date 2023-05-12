Операция "Немыслимое": как Запад хотел решить "русский вопрос"

Гриф "Совершенно секретно" с документа сняли лишь в конце 90-х

Главная тема недели - 78-я годовщина великой Победы. Падение рейха отмечаем не только мы, отмечают и союзники. Да как отмечают! 9 мая официальный представитель Белого дома Карен Жан-Пьер заявила, что Вторая мировая война завершилась победой США над фашизмом. Те же, кто не занят напрямую переписыванием истории и созданием новой реальности, в преддверии годовщины активно анализировали итоги Второй мировой войны. И с особым усердием этим занимались британцы, которые до сих пор сожалеют о том, что Черчилль так и не смог убедить американцев запустить операцию "Немыслимое".

"Мы можем себе позволить краткий миг радости, однако не будем забывать и о тех сложных задачах, которые нам еще предстоит решить", - знаменитая речь британского премьера 8 мая 1945 года. Современники вспоминали – голос Черчилля нетипично дрожал. А многозначительный пассаж "о сложных задачах" тогда вообще мало кто понял. Ведь позади самая страшная в истории человечества война, а общий враг разбит.

То, что идиллия между союзниками существовала лишь на кадрах исторической хроники, станет ясно позднее. Вернувшись в Лондон, британский премьер отдаёт своим генералам приказ – разработать план войны с Советским Союзом. Название "Немыслимое" якобы придумал сам Черчилль. Который на вполне обоснованные подозрения Москвы писал Сталину:

"Вполне очевидно, что ссора между нами раздирала бы мир на части и что все мы, руководители каждой из сторон, которым приходилось иметь к этому какое-либо отношение, были бы посрамлены перед историей. Уже лишь вступление в длительный период подозрений, обвинений и контробвинений, и противостоящих друг другу политических курсов было бы само по себе несчастьем".

"Черчилль был всегда врагом России, всегда сражался всеми возможными способами с Россией. Поэтому ничего удивительного, в том, что был составлен план "Немыслимое", не существует. Это была попытка последняя, уже авантюрная, несомненно, попытка столкнуть Соединённые Штаты и Советский Союз в войне на континенте. Для того, чтобы они друг друга ослабили и была спасена британская империя. Как говорил сам Черчилль, он не собирается присутствовать на похоронах британской империи", - рассказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Спасти её могла новая война, которая, как считают историки, имела бы все шансы стать Третьей мировой. При том, что причины её были исключительно идеологические – страх и ненависть. Довод о милитаризации Советского Союза разбивался о кадры, на которых изможденные солдаты эшелонами возвращались домой. Вполне понятный ответ на извечный вопрос - "хотят ли русские войны".

И от этих людей британский премьер планировал защищать Европу. Ведь многие впоследствии пытались выставить план "Немыслимое" как оборонительный. Правда, в документе есть конкретная дата наступления - 1 июля 1945 года. Формально под предлогом вытеснения Красной армии за пределы Польши. В отношении которой у Черчилля и Сталина были принципиально разные позиции.

Наступать, согласно плану, должны были по двум направлениям – Северному и Южному. Первоначально планировалось отбросить советские войска на 50 километров от Берлина. Кровопролитный танковый бой, по масштабам превосходящий легендарную Курскую битву, должен был развернуться в сельской местности, близ современного польского города Пила. Поддержку наступления с воздуха обеспечивали бы 7 тысяч истребителей, две с половиной тысячи бомбардировщиков. В операции "Немыслимое" планировали задействовать 35 британских дивизий, 64 американских, 4 польских, но главное - десятки ранее поверженных немецких! В зоне, подконтрольной британцам, они не были упразднены. Носили знаки различия и ордена. Были на государственном довольствии и даже получали повышения по службе.

"После отбора специальными службами Великобритании и США, конечно же, большое количество бывших военнослужащих будет привлечено к военным действиям, не в виде готовых частей, а их нужно будет сформировать. С учётом того, что речь шла о людях, которые были дисциплинированные, имели громадный опыт войны, всё это было сделать за короткий период несложно", - отметил Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.

Помимо личного состава армии Вермахта, британцы взяли на вооружение и тактику немцев. По сути, планируя повторить план "Барбаросса" и дойти до рубежа Архангельск – Сталинград. Но с учётом всех ошибок и просчётов Гитлера.

За океаном тоже нашлись сторонники окончательного решения русского вопроса. Например, американский генерал Джордж Паттон. Получивший орден Кутузова, а за глаза называвший советских союзников "монгольскими бандитами". Ордой, как говорят сейчас люди со светлыми лицами и в белых пальто.

А вот размышления о том, что сложись ситуация по-другому, и американские атомные бомбы полетели бы не на японские города: "Тотальная война против России — за несколько месяцев до того, как атомная бомба была сброшена на Японию — была тем результатом, которого никто не хотел".

"Американцы не поддались на эту провокацию. Недооценил господин Черчилль американцев. Он думал, что если пришел Трумэн - новичок, то его легко можно будет на антикоммунизме развести. Это всё было пресечено и американцы понимали, что им нужно первое - чтобы Советский Союз помог им разгромить Японию на Тихоокеанском театре, а второе - что им сейчас совершенно не нужна война с Советским Союзом в Европе", - рассуждает эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Нужна она будет потом. Появится, например, американские планы "Пинчер" и "Тоталити", согласно последнему, по СССР нужно было ударить тремя сотнями ядерных снарядов с целью вбомбить советы в каменный век! Но в 45-м к самой такой идее отнеслись скептически даже британские военные. Так и не дав плану "Немыслимое" хода. Да и сам Черчилль сразу же после войны лишился премьерского поста. К тому же Советский Союз был прекрасно осведомлён о коварных планах британцев. Наша разведка, в частности, легендарная "Кембриджская пятерка", сработала на отлично.

План операции "Немыслимое" отправился не в мусорную корзину, а в архив. Гриф "Совершенно секретно" с документа сняли лишь в конце 90-х. Страны, против которой замышлялся план, уже давно нет. Подходы к войне теперь принципиально другие. Но вот сама суть, спустя почти 80 лет, судя по всему, осталась неизменной.

"На Западе хорошо знают, что пока существует Россия, ни о каком мировом господстве Запада не может быть и речи", - отметил Игорь Шишкин.

"Нам не надо расслабляться. Я как специалист всегда критиковал некоторых наших политиков отечественных и специалистов, которые за чистую монету принимали периоды разрядки. Период разрядки для Запада это какая-то вынужденная, другая сторона пластинки, но в принципе они и во время разрядки работали против нас и успешно. Кстати, Советский Союз распался не во время военных действий, а от объятий, в которые Запад с такой охотой заключил тогдашних легковерных руководителей", - рассказал Андрей Бакланов.

Ведь примечательно и само название папки, в которой хранится эта кипа пожелтевших от времени бумаг – "Россия - угроза Западной цивилизации" И судя по всему, без дела она не пылится.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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