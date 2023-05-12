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ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в зарубежную клинику

17:41
  • пятница
  • 12 мая 2023

В тюрьму экс-президента также не вернут

Михаила Саакашвили не освободят из заключения для лечения за границей. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил соответствующую просьбу адвокатов экс-президента Грузии, сообщил глава грузинского Минюста Рати Брегадзе.

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"Сегодня было опубликовано решение страсбургского суда, согласно которому осужденному Михаилу Саакашвили в деле Саакашвили против Грузии отказано в переводе в Варшаву", - заявил Брегадзе на брифинге.

Министр добавил, что ЕСПЧ не стал накладывать на Тбилиси обязательство перевода Саакашвили в другое лечебное заведение внутри Грузии или возвращения политика в тюрьму, передает ТАСС.

Адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ после того, как Тбилисский апелляционный суд отказал бывшему президенту в отсрочке тюремного наказания по состоянию здоровья. Врачи и эксперты на процессе заявляли о множестве заболеваний у Саакашвили, однако власти убеждены, что осужденный симулирует.

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