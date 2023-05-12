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Собянин: Операцию по трансплантации сердца впервые провели в Боткинской больнице

17:45
  • пятница
  • 12 мая 2023

Пересадку делала большая команда специалистов

В ГКБ имени Боткина впервые провели операцию по трансплантации сердца. Соединение с донорским сердцем прошло всего за 190 минут. 58-летний мужчина жил с риском внезапной смерти из-за сердечной недостаточности. И операция для него была единственным шансом.

"Пересадку делала большая команда специалистов: кардиохирурги, сердечно-сосудистые хирурги, трансплантологи, перфузиологи, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры", - рассказал в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Первые операции по трансплантации органов в Боткинской больнице начали делать в 2018 году. Это стало возможным благодаря полному переоснащению медучреждения, а также профессионализму врачей.

"За последние годы мы закупили больше 13 тысяч единиц современной медицинской техники, в том числе хирургические и эндоскопические стойки, аппараты искусственного кровообращения, хирургические инструменты для проведения сердечно-сосудистых и кардиологических операций", - сообщил Собянин.

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