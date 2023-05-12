Двое пилотов погибли при крушении военного вертолета в Крыму

Предварительная версия – отказ техники

Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Крыму. Оба члена экипажа погибли. По предварительным данным, озвученным в Минобороны России, причиной аварии стал отказ техники.

В военном ведомстве ранее сообщили, что вертолет Ми-28 днем 12 мая выполнял в Крыму плановый учебно-тренировочный полет. Машина упала в Джанкойском районе, экипаж погиб. На земле разрушений в результате аварии нет.

Как подчеркнули в Минобороны, на место катастрофы направилась комиссия главного командования Воздушно-космических сил России. Эксперты установят все обстоятельства аварии, передает ТАСС.

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