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Двое пилотов погибли при крушении военного вертолета в Крыму

17:57
  • пятница
  • 12 мая 2023

Предварительная версия – отказ техники

Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Крыму. Оба члена экипажа погибли. По предварительным данным, озвученным в Минобороны России, причиной аварии стал отказ техники.

Экипаж рухнувшего на Кубани Ми-28 погиб
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В военном ведомстве ранее сообщили, что вертолет Ми-28 днем 12 мая выполнял в Крыму плановый учебно-тренировочный полет. Машина упала в Джанкойском районе, экипаж погиб. На земле разрушений в результате аварии нет.

Как подчеркнули в Минобороны, на место катастрофы направилась комиссия главного командования Воздушно-космических сил России. Эксперты установят все обстоятельства аварии, передает ТАСС.

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