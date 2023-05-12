Российские военные подбили украинский Leopard

Машину немецкого производства обстреляли из гранатометов

Танк Leopard украинских вооруженных сил уничтожили российские военные на соледарском направлении. Боевая машина, переданная Киеву Берлином, подорвалась на противотанковой мине и потеряла ход.

"Пехота ВСУ атаковала наши позиции при поддержке бронетехники, в том числе в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard", — написал в Telegram замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По данным Безсонова, после того, как танк подорвался на мине и "разулся", боевики ВСУ попытались его оттащить с помощью БМП. Однако бойцы из российских добровольческих отрядов "Невский" и "Ветераны" сожгли Leopard вместе с помощниками, расстреляв из ручных противотанковых гранатометов.

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