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Российские военные подбили украинский Leopard

18:24
  • пятница
  • 12 мая 2023

Машину немецкого производства обстреляли из гранатометов

Танк Leopard украинских вооруженных сил уничтожили российские военные на соледарском направлении. Боевая машина, переданная Киеву Берлином, подорвалась на противотанковой мине и потеряла ход.

Источник рассказал о прибытии на Украину 18 танков Leopard 2
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"Пехота ВСУ атаковала наши позиции при поддержке бронетехники, в том числе в этом наступлении принимали участие немецкие танки Leopard", — написал в Telegram замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По данным Безсонова, после того, как танк подорвался на мине и "разулся", боевики ВСУ попытались его оттащить с помощью БМП. Однако бойцы из российских добровольческих отрядов "Невский" и "Ветераны" сожгли Leopard вместе с помощниками, расстреляв из ручных противотанковых гранатометов.

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