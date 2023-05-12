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Объявлено о провале стратегии Запада в войне с Москвой

19:06
  • пятница
  • 12 мая 2023

США и ЕС – в ловушке чувства собственного величия

Соединенные Штаты и Европейский союз оказались в ловушке, куда их загнало преувеличенное чувство собственного величия. Запад надеялся победить Москву в экономической войне, однако остальной мир этого почему-то не захотел, пишет издание The Spectator.

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"США и их союзники планировали почти полностью отрезать Россию от всего импорта и экспорта с помощью санкций и бойкотов. Согласно этой тактике, Москва должна была капитулировать от разорения", — отмечают эксперты издания.

Однако статистика наглядно иллюстрирует просчет Запада: в 2022 году Международный валютный фонд констатировал спад российского ВВП всего лишь на 2,1% - а в 2023-м уже прогнозирует рост на 0,7%. Западу приходится расписаться в неспособности нанести ущерб российской экономике. Россия не только не потеряла европейский рынок, куда до сих пор идут нефть и газ, но и быстро нарастила поставки в Китай и Индию. Преувеличенное чувство собственного величия загнало США и ЕС в ловушку и заставило расплачиваться.

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