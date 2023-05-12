Открытие творческого конкурса "Заглянем в историю вместе" состоится 15 мая

Мероприятие посвящено грядущему празднованию 1000-летия Суздаля

15 мая 2023 года пройдет открытие ежегодного XVI Всероссийского детского творческого конкурса "Заглянем в историю вместе", посвященного празднованию 1000-летия города Суздаля.

По итогам конкурса будет создан мультипликационный фильм о Суздале. За основу художественных образов героев мультфильма будут взяты конкурсные работы участников.

Основная задача конкурса - посредством творчества прививать детям интерес к углубленному изучению истории России, сохранению исторической памяти.

Подробная информацию о конкурсе на официальном сайте.

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