Открытие творческого конкурса "Заглянем в историю вместе" состоится 15 мая

Мероприятие посвящено грядущему празднованию 1000-летия Суздаля
15 мая 2023 года пройдет открытие ежегодного XVI Всероссийского детского творческого конкурса "Заглянем в историю вместе", посвященного празднованию 1000-летия города Суздаля.
По итогам конкурса будет создан мультипликационный фильм о Суздале. За основу художественных образов героев мультфильма будут взяты конкурсные работы участников.
Основная задача конкурса - посредством творчества прививать детям интерес к углубленному изучению истории России, сохранению исторической памяти.
Подробная информацию о конкурсе на официальном сайте.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"