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Илон Маск назвал имя нового гендиректора компании Twitter

19:33
  • пятница
  • 12 мая 2023

Сам предприниматель намерен покинуть пост в течение шести недель

Пост генерального директора компании Twitter заняла бывший директор по продажам американской медиакорпорации NBC Universal Линда Яккарино. Как сообщил владелец компании Илон Маск на своей странице в социальной сети, на первых этапах Яккарино сосредоточится на бизнес-операциях.

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"Я рад приветствовать Линду Яккарино в качестве нового генерального директора Twitter", - написал Маск в Twitter. Предприниматель добавил, что сам намерен сосредоточиться на дизайне продукта и новых технологиях.

Илон Маск на днях заявил, что намепрен покинуть свой пост в течение шести недель. Американские СМИ, в свою очередь, сообщали, что Яккарино ведет переговоры с Twitter, претендуя на пост генерального директора компании, передает ТАСС.

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