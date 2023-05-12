ВСУ нанесли удар по заводу в Луганске

В городе прогремели два взрыва

Два взрыва прогремели в Луганске. Очевидцы сообщают о столбах черного густого дыма. По данным бывшего главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, удар пришелся в район предприятия "Полипак".

"Прилет по Луганску в район предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего сотого завода", - написал Мирошник в Telegram.

Информации о пострадавших не поступало. На место происшествия прибывают сотрудники МЧС и представители силовых ведомств.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"