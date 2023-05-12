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ВСУ нанесли удар по заводу в Луганске

19:57
  • пятница
  • 12 мая 2023

В городе прогремели два взрыва

Два взрыва прогремели в Луганске. Очевидцы сообщают о столбах черного густого дыма. По данным бывшего главы представительства ЛНР в России Родиона Мирошника, удар пришелся в район предприятия "Полипак".

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"Прилет по Луганску в район предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего сотого завода", - написал Мирошник в Telegram.

Информации о пострадавших не поступало. На место происшествия прибывают сотрудники МЧС и представители силовых ведомств.

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