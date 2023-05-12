Студентов одного из корпусов МГУ перевели на удаленку из-за кори

На месте работают специалисты Роспотребнадзора
Студенты факультетов, расположенных в здании Шуваловского корпуса МГУ, переведены на дистанционное обучение. Среди учащихся выявлен случай заболевания корью.
"Зарегистрирован один случай кори. На месте работает Роспотребнадзор", - сообщил источник агентства ТАСС.
Он добавил, что администрация учебного заведения получила предписание о проведении противоэпидемических мероприятий. В Шуваловском корпусе находятся высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере, исторический и философский факультеты, а также факультеты госуправления и политологии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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