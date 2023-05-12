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Студентов одного из корпусов МГУ перевели на удаленку из-за кори

20:34
  • пятница
  • 12 мая 2023

На месте работают специалисты Роспотребнадзора

Студенты факультетов, расположенных в здании Шуваловского корпуса МГУ, переведены на дистанционное обучение. Среди учащихся выявлен случай заболевания корью.

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"Зарегистрирован один случай кори. На месте работает Роспотребнадзор", - сообщил источник агентства ТАСС.

Он добавил, что администрация учебного заведения получила предписание о проведении противоэпидемических мероприятий. В Шуваловском корпусе находятся высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере, исторический и философский факультеты, а также факультеты госуправления и политологии.

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