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За сутки в России госпитализировано 605 больных коронавирусом

13:44
  • суббота
  • 13 мая 2023

Заболели ковидом 3027 человек

За сутки в России госпитализировано 605 больных коронавирусом, всего зафиксировано 3 027 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 895 380 человек с COVID-19, умерло 398 685 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 95 человек, зарегистрировано 442 новых больных, всего в столице 3 512 267 инфицированных, скончались 48 779 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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