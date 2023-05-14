В России госпитализированы с коронавирусом ещё 332 человека

Умерло за сутки 25 больных

За сутки в России госпитализировано 332 больных коронавирусом, всего зафиксировано 2 996 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 898 376 человек с COVID-19, умерло 398 710 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 74 человека, зарегистрировано 453 новых больных, всего в столице 3 512 720 инфицированных, скончались 48 786 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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