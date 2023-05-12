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Минобороны предупредило о рассылке фейковых повесток

20:59
  • пятница
  • 12 мая 2023

Это провокация со стороны Украины

Минобороны России предупредило об очередной провокации со стороны Украины. Речь идет о массовой рассылке фейковых повесток, которые получают россияне на электронную почту. Цель этих действий – получение доступа к личным данным граждан, заявили в Национальном центре управления обороной.

В Госдуме уточнили порядок получения цифровой повестки
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В Центре пояснили, что корреспонденция имитирует повестки с требованием прибыть в военкомат. При этом письма содержат в себе вредоносные программы. Россиян призывают не поддаваться на провокации и не публиковать свои персональные данные.

В Минобороны напомнили: по российскому законодательству рассылка мобилизационных предписаний и повесток по электронной почте не предусмотрена. Днем ранее президент России Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан в запасе. В Госдуме подчеркнули, что повестки о явке на сборы резервистам отправят в бумажном виде.

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