Минобороны предупредило о рассылке фейковых повесток

Это провокация со стороны Украины

Минобороны России предупредило об очередной провокации со стороны Украины. Речь идет о массовой рассылке фейковых повесток, которые получают россияне на электронную почту. Цель этих действий – получение доступа к личным данным граждан, заявили в Национальном центре управления обороной.

В Центре пояснили, что корреспонденция имитирует повестки с требованием прибыть в военкомат. При этом письма содержат в себе вредоносные программы. Россиян призывают не поддаваться на провокации и не публиковать свои персональные данные.

В Минобороны напомнили: по российскому законодательству рассылка мобилизационных предписаний и повесток по электронной почте не предусмотрена. Днем ранее президент России Владимир Путин подписал указ о начале военных сборов для граждан в запасе. В Госдуме подчеркнули, что повестки о явке на сборы резервистам отправят в бумажном виде.

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