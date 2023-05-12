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Американский полковник заявил о "невосполнимых" потерях ВСУ

21:51
  • пятница
  • 12 мая 2023

С начала СВО уничтожено 10 тысяч боевых бронированных машин

ВС России чрезвычайно эффективны в уничтожении техники противника. С начала специальной военной операции украинская армия потеряла почти 10 тысяч боевых машин, заявил полковник армии США в отставке Дуглас МакГрегор.

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"Это означает, во-первых, что русские были чрезвычайно эффективны в уничтожении техники. Во-вторых, можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы", - сказал военный эксперт на канале журналиста Стивена Гарднера.

Полковник пришел к заключению, что в таких условиях отправка новых партий вооружений Киеву бессмысленна. Это может осчастливить лишь представителей военно-промышленного комплекса в Конгрессе США. Поставки оружия наполнят деньгами их карманы, но никак не повлияют на ситуацию на Украине, убежден МакГрегор.

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