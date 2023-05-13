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Минобороны показало работу беспилотников "Орлан" в зоне СВО

11:31
  • суббота
  • 13 мая 2023

Все цели успешно поражены

По наводке беспилотника подразделения группировки "Юг " уничтожили РЛС на донецком направлении. Боевые задачи выполняют расчёты многофункциональных комплексов "Орлан-10". Эти машины зарекомендовали себя, как незаменимое средство разведки и корректировки огня.

Подразделения ВДВ круглосуточно отправляют "птичек" далеко за линию фронта и в глубь обороны украинских боевиков. А после обнаружения целей и наведения, фиксируют поражение военных объектов, живой силы и техники противника.

"Орлан" оснащён современной оптикой и поднимается в небо практически с любого места, сообщает "ТВ Центр".

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