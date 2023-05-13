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Мотострелкам вручили награды на передовой

11:47
  • суббота
  • 13 мая 2023

Они самоотверженно сражаются в Донбассе

Ведомственные награды прямо на передовой получили мотострелки соединений Западного военного округа, отличившиеся в ходе спецоперации. Медали "За воинскую доблесть" и "За укрепление боевого содружества" вручены солдатам и офицерам, которые с честью   выполняют свой воинский долг.

Среди награждённых - фельдшер с позывным "Док". Ему не раз приходилось оказывать помощь раненым сослуживцам во время боя и мирным жителям, которые постоянно подвергаются обстрелам украинских неонацистов, сообщает "ТВ Центр".

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