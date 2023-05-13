ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мужество и отвага: названы имена героев спецоперации

11:17
  • суббота
  • 13 мая 2023

Они сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о мужестве и отваге защитников Донбасса. Младший сержант Иван Новиков, действуя в составе тактической группы десантников, рядом с населённым пунктом обнаружил украинских диверсантов, которые в заброшенном здании готовили засаду.
В Госдуме предложили ввести "налог на развлечения" для помощи бойцам СВО

Экипаж боевой машины решил атаковать врага. Новиков прицельным ударом из пушки уничтожил огневые точки националистов и предотвратил нападение на сослуживцев, сообщает "ТВ Центр".

Ефрейтор Руслан Борохов одним из первых вступил в бой с неприятелем, обнаруженным по пути следования нашей колонны. Прикрывая своих товарищей, он получил ранение, оказал себе помощь и продолжил вести сражение до полной ликвидации противника. Руслан уничтожил трёх радикалов, и рискую жизнью, эвакуировал шесть раненых сослуживцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.