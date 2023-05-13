Мужество и отвага: названы имена героев спецоперации

Они сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о мужестве и отваге защитников Донбасса. Младший сержант Иван Новиков, действуя в составе тактической группы десантников, рядом с населённым пунктом обнаружил украинских диверсантов, которые в заброшенном здании готовили засаду.

Экипаж боевой машины решил атаковать врага. Новиков прицельным ударом из пушки уничтожил огневые точки националистов и предотвратил нападение на сослуживцев, сообщает "ТВ Центр".

Ефрейтор Руслан Борохов одним из первых вступил в бой с неприятелем, обнаруженным по пути следования нашей колонны. Прикрывая своих товарищей, он получил ранение, оказал себе помощь и продолжил вести сражение до полной ликвидации противника. Руслан уничтожил трёх радикалов, и рискую жизнью, эвакуировал шесть раненых сослуживцев.

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