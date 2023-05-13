Сибирь в огне: силы МЧС брошены на борьбу с лесными пожарами

Города накрыл смог

Наивысший класс пожарной опасности сохраняется в Западной Сибири. Увеличилась площадь возгораний в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Большую часть Урала накрыло смогом. Жители Екатеринбурга жалуются на запах гари, за качеством воздуха следит Роспотребнадзор. Специалисты накануне зафиксировали в городе превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Горожанам, по возможности, рекомендуют остаться дома. Если очень надо ехать, то лучше на личном транспорте и с плотно закрытыми окнами - лишний раз вдыхать этот смог не стоит.

Плотным дымом окутаны все городские районы - жители делятся видео в соцсетях. Начались жалобы на плохое самочувствие - головные боли, трудности с дыханием. Некоторые попытались спастись бегством в пригород, но и там оказалось не легче, сообщает "ТВ Центр".

Едкие облака дыма ветер гонит с восточных районов. Там уже несколько недель горят леса. Сейчас в области больше 30 пожаров, пламенем охвачены 50 тысяч гектаров. От сильного запаха гари морщат нос сейчас и в соседней Челябинской области. Дымовая завеса добралась до областного центра. Синоптики объявили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени. А это значит, что концентрация загрязняющих веществ воздухе повышена.

Особое внимание качеству воздуха сейчас и в Перми. Краевой Роспотребнадзор перешёл на круглосуточный мониторинг. В городе тоже нулевая видимость и усиливающийся запах гари. Борьбу с пожарами осложняет погода - сильный ветер и жара.

Сразу в нескольких посёлках и деревнях разных муниципалитетов с субботы идет эвакуация жителей. В нескольких округах введен режим ЧС.

Оксана Коваленко, «ТВ Центр»

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