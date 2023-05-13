Российские космонавты провели более 5 часов за бортом МКС

Они выполнили важное задание

Сразу после полуночи российские космонавты успешно завершили выход в безвоздушное пространство. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели за бортом МКС более пяти часов.

Они раскрыли и интегрировали радиатор-теплообменник в составе многоцелевого лабораторного модуля "Наука" российского сегмента, а также установили два фала на европейском дистанционном манипуляторе "Эра" и два поручня между "Наукой" и "Причалом" для будущих выходов в открытый космос.

Все запланированные работы космонавты выполнили на час быстрее, чем изначально планировалось. Для Прокопьева - это шестой выход в космос, для Петелина – четвёртый, сообщает "ТВ Центр".

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