При обстреле Луганска пострадали дети

Ранен также депутат Госдумы

Шесть детей пострадали во время обстрела Луганска, который произошёл 12 мая. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Двоих подростков с ранениями госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Во время обстрела пострадали объекты гражданской инфраструктуры: разрушены и повреждены административные здания предприятий, вылетели стёкла в жилых домах.

Также в Луганске во время оказания помощи пострадавшим получил незначительные ранения депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ему госпитализация не потребовалась.

Во второй половине дня 12 мая ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Предположительно, были выпущены две крылатые ракеты украинского производства "Гром".

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