Собянин рассказал о начале туристического сезона в Москве

Он обещает стать успешным

Почти два миллиона человек посетили Москву во время майских праздников. Они традиционно открывают новый туристический сезон в столице, написал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин.

В городе запустили новые проекты. Более 500 ресторанов и кафе предлагают "Московский завтрак на верандах". Стартовала и специальная летняя программа для семей с детьми. Игровые маршруты по Воробьевым горам, парку "Зарядье", ВДНХ и другим знаковым местам мегаполиса превратят прогулки в увлекательный квест.

Планировать свой досуг во время путешествия можно с помощью карты "Москва туристическая", которая объединила все летние события в столице.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"