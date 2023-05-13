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Собянин рассказал о начале туристического сезона в Москве

11:00
  • суббота
  • 13 мая 2023

Он обещает стать успешным

Почти два миллиона человек посетили Москву во время майских праздников. Они традиционно открывают новый туристический сезон в столице, написал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин.

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В городе запустили новые проекты. Более 500 ресторанов и кафе предлагают "Московский завтрак на верандах". Стартовала и специальная летняя программа для семей с детьми. Игровые маршруты по Воробьевым горам, парку "Зарядье", ВДНХ и другим знаковым местам мегаполиса превратят прогулки в увлекательный квест.

Планировать свой досуг во время путешествия можно с помощью карты "Москва туристическая", которая объединила все летние события в столице.

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