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ВСУ впервые применили британские ракеты Storm Shadow

10:49
  • суббота
  • 13 мая 2023

Они были выпущены по Луганску 12 мая

ВСУ при обстреле Луганска применили две крылатые ракеты Storm Shadow и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
При обстреле Луганска пострадали дети

Накануне власти республики сообщали, что по Луганску были выпущены две крылатые ракеты украинского производства "Гром". О применении британских ракет дальнего действия Storm Shadow ранее не сообщалось. О передаче этого вида вооружений Украине стало известно на этой неделе.

Накануне, 12 мая ВСУ обстреляли Луганск. Ударом разрушены административные здания двух предприятий, пострадали жилые дома. Ранения проучили шестеро детей, двоих подростков госпитализировали.

Также в Луганске во время оказания помощи пострадавшим получил незначительные ранения депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ему госпитализация не потребовалась.

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