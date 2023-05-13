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В Турции готовятся к президентским выборам

13:06
  • суббота
  • 13 мая 2023

Они состоятся 14 мая

В Турции сегодня день тишины перед воскресными выборами президента. Однако официально запрет на агитацию вступает в силу только вечером. 

Кандидат в президенты Турции снял свою кандидатуру за три дня до выборов
Выборы президента в Турции: будет ли второй тур

Уже завершилось предварительное голосование для избирателей за рубежом. Почти два миллиона бюллетеней доставлены в Турцию. Предвыборная компания в республике не обходится без политических интриг.

Один из кандидатов Мухаррем Индже накануне снял свою кандидатуру. По некоторым данным, поводом стало появление в соцсетях откровенных видео с его участием. По утверждению главы турецкого МВД, за этим стоит Вашингтон, который вмешивается в выборы разными способами, в том числе используя фейки.

Теперь в списке на президентское кресло остаются три кандидата. Основная борьба развернётся между действующим главой республики Реджепом Эрдоганом и кандидатом от оппозиционного блока Кемалем Кылычдароглу. Последний неоднократно заявлял о намерении присоединиться к санкциям против России. За что был сильно раскритикован в турецких СМИ действующим лидером, сообщает "ТВ Центр".

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