В Турции готовятся к президентским выборам

Они состоятся 14 мая

В Турции сегодня день тишины перед воскресными выборами президента. Однако официально запрет на агитацию вступает в силу только вечером.

Уже завершилось предварительное голосование для избирателей за рубежом. Почти два миллиона бюллетеней доставлены в Турцию. Предвыборная компания в республике не обходится без политических интриг.

Один из кандидатов Мухаррем Индже накануне снял свою кандидатуру. По некоторым данным, поводом стало появление в соцсетях откровенных видео с его участием. По утверждению главы турецкого МВД, за этим стоит Вашингтон, который вмешивается в выборы разными способами, в том числе используя фейки.

Теперь в списке на президентское кресло остаются три кандидата. Основная борьба развернётся между действующим главой республики Реджепом Эрдоганом и кандидатом от оппозиционного блока Кемалем Кылычдароглу. Последний неоднократно заявлял о намерении присоединиться к санкциям против России. За что был сильно раскритикован в турецких СМИ действующим лидером, сообщает "ТВ Центр".

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