Черноморскому флоту передали новейший корвет "Меркурий"

Он оснащён по последнему слову техники

Сегодня исполнилось 240 лет со дня основания Черноморского флота. Он создан по указу императрицы Екатерины Великой в 1783 году после вхождения Крыма в состав России. Основные торжества проходят в Севастополе. К юбилею черноморцам передали новейший корвет "Меркурий", сейчас он проходит испытания на Балтике. Корабль назван в честь знаменитого исторического брига, сообщает "ТВ Центр".

Поднятие гвардейского Андреевского флага на борту только что построенного корабля – новая точка отсчёта в его истории. Это означает, что ходовые и швартовые испытания пройдены, судовые системы налажены.

Многоцелевой корвет "Меркурий" - пятый из серии боевых кораблей проекта 20380. Построен на заводе "Северная Верфь" в Санкт-Петербурге. Спущен на воду в марте 2020 года. В процессе государственных испытаний успешно выполнил первое задание: маневрировал в узкой Неве в День военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

На борту - самое современное противоракетное и противолодочное вооружение, противокорабельный ракетный комплекс "Уран", ангар для вертолёта. Рубленая геометрическая форма корпуса - это знаменитая технология "стелс", она и специальные радиопоглощающие материалы обшивки делают корабль невидимым для радиолокационных приборов.

Государственный флаг на новом корабле поднят накануне годовщины легендарного подвига его прославленного предшественника, брига "Меркурий" - героя Русско-турецкой войны 1829 года. В честь него и назван этот корвет.

О том, что удалось сделать его экипажу - вот уже два века ходят легенды в российском флоте. Это невероятный морской бой, изображенный позже русским маринистом Иваном Айвазовским. Маленький, в 18 пушек, вёсельный бриг "Меркурий" в Чёрном море оказался зажат с двух сторон огромными турецкими линкорами: 110-пушечным "Силимиё" и 74-пушечным "Реал-Беем". Силы были явно неравны, но русский корабль не спустил Георгиевский флаг и принял сражение.

Вячеслав Швец, старший научный сотрудник отдела Крымской войны Музея обороны Севастополя: "В результате четырёхчасового сложнейшего боя, благодаря искусному маневрированию, сложнейшей работе команды под руководством капитан-лейтенанта Казарского бриг "Меркурий", получив 22 пробоины в корпусе, около 300 повреждений в такелаже, смог выйти победителем".

Памятник, который прославляет подвиг Казарского - это первый монумент, возведённый в Севастополе. Надпись придумал император Николай Первый. Узнав об этой героической истории, он издал указ: чтобы отныне в военно-морском флоте России всегда был корабль с названием "Меркурий".

И вот историческая традиция продолжена. У Военно-морского флота России есть свой "Меркурий". Отсюда, из самой западной точки России, города Балтийска в Калининградской области, новый корвет отправится нести боевую службу в Севастополь, на Черноморский флот. Как и два века назад "Меркурий" будет патрулировать ближнюю и дальнюю морские зоны южных рубежей нашей страны, защищая ее от вражеских кораблей и подводных лодок.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"