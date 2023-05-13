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22 мая стартует Московская неделя предпринимательства

14:43
  • суббота
  • 13 мая 2023

Об этом сообщил Сергей Собянин

22 мая в Москве стартует неделя предпринимательства. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр назвал её главным бизнес-событием города. Во время недели пройдут несколько масштабных мероприятий: Московский предпринимательский форум, технологическая конференция StartUp Village, форум Moscow Export Day, фестиваль науки и технологий Geek Picnic.

Москвичи смогут совершить экскурсии на бизнес-площадки в рамках проекта "День без турникетов".

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