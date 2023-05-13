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Украинские войска нанесли новый удар по Луганску

12:04
  • суббота
  • 13 мая 2023

Есть пострадавшие

ВСУ утром 13 мая нанесли новый удар по Луганску. По информации сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой, два человека пострадали.

ВСУ впервые применили британские ракеты Storm Shadow
При обстреле Луганска пострадали дети

"Второй удар по Луганску - меньше, чем за сутки. Сегодня утром ракеты прилетели в посёлок Юбилейный Артёмовского района города. Есть пострадавшие, в том числе - и среди гражданских", - написала Лантратова в своём Telegram-канале.

Военные сообщают о том, что ВСУ снова применили крылатые ракеты Storm Shadow".

Накануне во время обстрела Луганска пострадали шестеро детей. Двоих подростков с ранениями госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Также во время оказания помощи пострадавшим получил незначительные ранения депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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