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Умер журналист Эдуард Сагалаев

12:28
  • суббота
  • 13 мая 2023

Ему было 76 лет

В возрасте 76 лет скончался известный журналист и телеведущий Эдуард Сагалаев, сообщает ТАСС. Он возглавлял Национальную ассоциацию телерадиовещателей.

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Сагалаев был одним из основателей ТВ-6 и входил в состав Академии российского телевидения. Начинал свою карьеру в молодёжной редакции Центрального телевидения СССР, стоял у истоков культовой программы "Взгляд".

В 1991 году Сагалаев возглавил Союз журналистов СССР, был народным депутатом.

Среди наград Сагалаева - Ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, Орден Дружбы, Государственная премия СССР.

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Российский журналист Эдуард Сагалаев
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