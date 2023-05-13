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Волонтёры подробно разъяснили порядок записи на военную службу по контракту

13:23
  • суббота
  • 13 мая 2023

В Москве открыт пункт отбора на контрактную службу

Московские волонтёры активно консультируют граждан по вопросам прохождения военной службы по контракту. Добровольные помощники раздают буклеты около станций метро.

Волонтер Артём Воинский рассказал, что люди чаще всего интересуются денежным вознаграждением, льготами и сроками прохождения службы. Другой волонтёр Анастасия Боброва пояснила, что если человек после консультации и получения буклета всерьёз решает пойти служить, то ему сначала нужно позвонить по номеру 117.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". 

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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Волонтеры единого пункта отбора на военную службу по контракту в Москве
Волонтеры единого пункта отбора на военную службу по контракту в Москве
Волонтеры единого пункта отбора на военную службу по контракту в Москве
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