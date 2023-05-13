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Собянин поздравил Московский авиационный центр с 20-летним юбилеем

14:05
  • суббота
  • 13 мая 2023

Его сотрудники ежедневно спасают людей

Сергей Собянин поздравил Московский авиационный центр с 20-летием. Мэр напомнил, что сотрудники центра спасают жителей города в чрезвычайных ситуациях. Они эвакуируют пострадавших с места ДТП, с врачами Московского центра медицины катастроф госпитализируют их в больницу.

Вертолёты прибывают на вызов в любую точку столицы в среднем за 10–15 минут. В распоряжении авиацентра есть 11 вертолётов: пожарные, санитарные и вертолёт-разведчик.

В Службе поискового и аварийно-спасательного обеспечения работают 26 высококлассных профессионалов-универсалов. Они имеют возможность спуститься к месту происшествия без парашютов с пособом с помощью тросов.

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