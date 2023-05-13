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В ЛНР отключили мобильный интернет

17:15
  • суббота
  • 13 мая 2023

Это сделано в целях безопасности

Власти ЛНР снова отключили мобильный интернет в республике. Причина – участившиеся обстрелы со стороны ВСУ.
Украинские войска нанесли новый удар по Луганску

"Наша задача - обеспечить безопасность людей. В связи с усилившимися обстрелами принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики", - написал у себя в Telegram-канале врио главы республики Леонид Пасечник.

12 мая ВСУ нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow по двум предприятиям в Луганске. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей.

Утром 13 мая украинские войска снова ударили по Луганску. По информации сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой, два человека пострадали. С места сообщают, что украинская армия второй раз за сутки применила крылатые ракеты Storm Shadow.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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