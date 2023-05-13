В Москве возводят храм в честь патриарха Ермогена

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На юге Москвы возводят новый храмовый комплекс. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин, сообщает "ТВ Центр".

Все здания будут выполнены в традициях отечественной архитектуры начала XV века. В пятиглавом храме в честь священномученика, патриарха Ермогена уже окрашены стены и своды.

Сейчас ведут работы по монтажу иконостаса. Установят и резной четырёхметровый крест в память о жертвенном подвиге святого. К церкви примыкает крестильный храм, рядом расположена шатровая звонница.

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