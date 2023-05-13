ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Су-34 разбился в Брянской области

14:22
  • суббота
  • 13 мая 2023

Судьба лётчиков устанавливается

Истребитель Су-34 разбился в Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Известно, что самолёт упал рядом с украинской границей. Судьба лётчиков устанавливается.

Ранее сегодня над городом Клинцы Брянской области загорелся и упал вертолёт, предположительно, Ми-8. По предварительным данным, вертолёт потерпел крушение из-за пожара двигателя. В соцсетях и местных пабликах писали, что падению предшествовал взрыв.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обломки истребителя-бомбардировщика Су-34
Обломки истребителя-бомбардировщика Су-34
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.