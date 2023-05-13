Судьба лётчиков устанавливается
Истребитель Су-34 разбился в Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Известно, что самолёт упал рядом с украинской границей. Судьба лётчиков устанавливается.
Ранее сегодня над городом Клинцы Брянской области загорелся и упал вертолёт, предположительно, Ми-8. По предварительным данным, вертолёт потерпел крушение из-за пожара двигателя. В соцсетях и местных пабликах писали, что падению предшествовал взрыв.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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