Судьба лётчиков устанавливается

Истребитель Су-34 разбился в Брянской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Известно, что самолёт упал рядом с украинской границей. Судьба лётчиков устанавливается.

Ранее сегодня над городом Клинцы Брянской области загорелся и упал вертолёт, предположительно, Ми-8. По предварительным данным, вертолёт потерпел крушение из-за пожара двигателя. В соцсетях и местных пабликах писали, что падению предшествовал взрыв.

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