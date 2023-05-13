Минобороны подтвердило удар британскими ракетами по Луганску

Пострадали дети

Минобороны России подтвердило факт нанесения удара ВСУ британскими ракетами Storm Shadow по двум предприятиям в Луганске 12 мая. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей, сообщили в ведомстве.

Российские войска сбили два украинских самолёта, которые нанесли по Луганску удар британскими крылатыми ракетами, также говорится в сводке Минобороны.

Утром 13 мая ВСУ нанесли ещё один ракетный удар по Луганску. По информации сенатора от ЛНР Дарьи Лантратовой, два человека пострадали. С места сообщают, что украинская армия снова применила крылатые ракеты Storm Shadow.

Также сообщалось, что 12 мая во время оказания помощи пострадавшим получил незначительные ранения депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Госпитализация ему не потребовалась.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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